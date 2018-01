Ore calde in casa Inter. Non c’è solo la trattativa per arrivare a Rafinha in corso. Alla dirigenza nerazzurra, infatti, è stato proposto Daniel Sturridge, attaccante inglese in uscita dal Liverpool. Il 28enne è un profilo più offensivo rispetto a quelli finora presi in esame, ma può giocare anche da esterno. L’allenatore dei Reds Klopp da metà dicembre lo ha letteralmente fatto fuori: Sturridge non è più stato convocato per le partite del suo Liverpool e ha chiesto il trasferimento alla società.



OPPORTUNITÀ DI MERCATO - L’obiettivo dell’attaccante è giocarsi le sue chance per approdare al Mondiale con la sua Inghilterra. Al Liverpool non c’è più spazio per lui, Sturridge lo sa e si è proposto direttamente ai nerazzurri secondo quanto riportato da Sky Sport. L’Italia è un possibile meta per il giocatore, l’Inter una soluzione gradita. Walter Sabatini e Piero Ausilio riflettono attentamente sull’opportunità di mercato: Sturridge potrebbe approdare alla corte di Luciano Spalletti in prestito dal Liverpool. In Inghilterra il classe 1989 interessa a West Ham e Southampton.