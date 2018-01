Luis Suarez, attaccante del Barcellona e dell'Uruguay, si è raccontato, commentando due episodi fatidici della sua carriera, nei Mondiali passati. Ecco le sue parole: "L'espulsione contro il Ghana? La sensazione era stranissima quando abbandonai il campo, dopo essere stato espulso per il fallo di mano sulla linea. Ero un po' sconfortato, ma dopo è arrivata la soddisfazione. Ho preso un rischio e sono stato criticato per non aver avuto fair-play, ma non ho picchiato nessuno. Per questo ho esultato, perché ho preso un rischio che ha pagato".



SU CHIELLINI - "Mi sono reso subito conto di averlo fatto, non riuscii nemmeno a esultare dopo il gol di Godin. Stavo già pensando alle conseguenze del caso. Nello spogliatoio, dopo la qualificazione, ho subito parlato con mia moglie che era in Brasile con i miei figli. Io volevo negare, piangere, tutto. Alla fine c'erano vari sentimenti nello spogliatoio, ma tutti controllavamo il cellulare perché avevamo paura delle conseguenze. Un momento doloroso per me e per la squadra. Mi ha ferito".