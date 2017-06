Luis Suarez, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Sampdoria News di Luis Muriel, seguito con attenzione proprio dai nerazzurri: ''Il colombiano è un buon elemento capace di ricoprire più ruoli sul fronte d'attacco, anche da esterno. Negli anni passati era mancato un po' in termini di continuità, ma nell'ultimo campionato è migliorato molto. Questo è un periodo di cambiamento in casa nerazzurra, sarà un mercato molto intenso e penso che Muriel si adatterebbe bene all'Inter, anche se da esterno dato che Icardi è il centravanti. 28 milioni? Con le cifre che si sentono siamo di fronte una somma ridicola per un giocatore del suo livello...''.