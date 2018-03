Un desiderio di prima classe. E quindi costoso, difficilissimo. Ma il Napoli punterà in alto nel prossimo mercato, aspettando questo finale di stagione di fuoco: Aurelio De Laurentiis ha ancora il sogno Denis Suarez, ala classe '94 ormai fuori dai piani del Barcellona che non conta più su di lui e lo venderà nella prossima estate. Lo spagnolo è un vero e proprio pallino del presidente, molto stimato anche da Maurizio Sarri; Suarez mette d'accordo entrambi e non è sempre facile, ecco perché il Napoli pensa a un sacrificio per regalarselo. Ma ad oggi, è uno scenario comunque complesso.



PREZZI ALTI - Il vero problema infatti è il prezzo molto alto che fa il Barça, base d'asta 50 milioni e soprattutto una concorrenza agguerrita. In Spagna c'è la fila per Suarez, in Premier più di un sondaggio e portarlo in Serie A è molto difficile. Ecco perché trapela massima prudenza in questi giorni, il nome di Denis è comunque sul taccuino azzurro alla voce 'sogni' dei colpi per il prossimo anno. Sarri stravede per lui, De Laurentiis approva...