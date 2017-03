Luis Suarez, attaccante uruguaiano del Barcellona, ha parlato della partita che i catalani giocheranno in Champions League contro il PSG: ''La sconfitta dell'andata ci brucia davvero tanto. La cosa bella del calcio, però, è che hai sempre un'occasione per rifarti. Vogliamo dimostrare in campo tutte le nostre qualità. Sarà una sfida provare a ribaltare il risultato dell'andata, ma ci proveremo: vogliamo fare la storia anche se sappiamo che sarà difficile. Comunque non è impossibile. Siamo convinti di potercela fare e se esiste una squadra in grado di fare quattro o più gol, quella è il Barcellona''.