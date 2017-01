I confronti in casa Juve, anche più che in altre realtà, sono continui e sempre costruttivi. Alcuni però possono rappresentare dei crocevia importanti per il futuro. Come quello che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore tra Massimiliano Allegri e la dirigenza al gran completo della Juve. Un appuntamento buono per fare un punto su quelle che sembrano poter essere le opportunità di questo mercato di gennaio anche oltre l'innesto di Tomas Rincon, valutando come affrontare l'eventuale e sempre più probabile partenza di Patrice Evra in aggiunta al sempre attuale tema del secondo rinforzo a centrocampo. Un appuntamento buono soprattutto per iniziare, o continuare, a parlare del futuro del tecnico bianconero.

IL FUTURO – Ci sono i risultati, questi parlano di un Allegri indiscutibile con un percorso quasi netto in Italia (mancano all'appello le due Supercoppe di Doha) impreziosito dalla finale di Champions di due stagioni fa. Ma i risultati non sono tutto, qualche cenno di logorio nel rapporto dopo due anni e mezzo inizia a risuonare nell'aria. E mentre dal cammino europeo dipenderà molto del futuro di Allegri, nel frattempo si dovrà cominciare a valutare da entrambe le parti quanto sia concreta la volontà di proseguire insieme rispetto al pensiero di sentirsi arrivati a fine ciclo. In sostanza: se qualcuno ha già deciso, faccia il primo passo. La sua pubblicamente è già stata detta dall'allenatore: “Sto bene alla Juventus, son contento di stare alla Juventus e spero di rimanerci il più a lungo possibile”, ha commentato alla vigilia della gara con il Bologna proprio Allegri. Che poi però ha specificato poco dopo: “Sono felice di restare alla Juve, poi farò valutazioni diverse dopo che io deciderò o la società deciderà di cambiare”. Tutto può accadere quindi, ma col passare dei giorni vanno diminuendo le percentuali legate al rinnovo che dovrà arrivare come da tradizione nel caso in cui si decidese di continuare assieme. Crescono al contrario quelle legate al cambio di guardia, tra la pazza idea Simeone in cima alla lista dei desideri e l'obiettivo a portata di mano Paulo Sousa, passando per quel Jardim che anche a Monaco sta confermando tutto il proprio valore.



@NicolaBalice