21.20 E' finito dopo oltre tre ore l'incontro a Casa Milan tra Fassone, Mirabelli e Montella. Una lunga chiacchierata, per mettere le basi su quello che sarà il Milan del futuro. I protagonisti, all'uscita, non hanno rilasciato dichiarazioni. Questo il video dell'inviato di Calciomercato.com Federico Albrizio.







19.15 Dalle parole ai fatti. Venerdì scorso, nel primo giorno del nuovo Milan, Marco Fassone aveva confermato Vincenzo Montella, un fiducia che è stata ribadita oggi, nel primo summit ufficiale. Come raccolto da Calciomercato.com il nuovo amministratore delegato rossonero ha incontrato a Casa Milan l'attuale allenatore, in compagnia del direttore sportivo Massimo Mirabelli. Sul tavolo il mercato estivo, che la nuova società porterà avanti secondo le indicazioni di Montella. Oltre a Musacchio e Fabregas, per i quali c'è già un accordo di massima con i rispettivi entourage (mancano ancora quelli con Villarreal e Chelsea), il nuovo Milan cercherà un attaccante, un terzino sinistro e un regista. Secondo Sky Sport la priorità è Morata. Nell'incontro si è parlato anche dei rinnovi e delle conferma: Montella ha ribadito la priorità alle situazioni di Donnarumma, Deulofeu e Suso. Questo il punto del nostro inviato Federico Albrizio.