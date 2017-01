Stando a quanto riportato dal Telegraph, il West Ham è pronto ad alzare l'offerta per Jermaine Defoe; nelle scorse ore, infatti, il Sunderland aveva rifiutato una prima proposta da 6 milioni di sterline per l'attaccante inglese. La squadra di Moyes per lasciar partire il giocatore vuole non meno di 15 milioni di sterline, cifra molto alta che, però, non spaventa gli hammers che sono già pronti al rilancio.