Non una settimana semplice per David Moyes. Il manager del Sunderland è finito nell'occhio della critica per uno screzio con una giornalista della BBC, andata in scena lo scorso 19 marzo. Al termine del match con il Burnley, l'inglese non ha preso bene alcune domande di Vicki Sparks, rispondedole: "Attenta la prossima volta che vieni, potresti prendere uno schiaffo anche se sei una donna".



Una portavoce della BBC ha poi dichiarato che il tecnico ha porto le sue scuse, accettate dalla giornalista.