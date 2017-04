Il Sunderland saluta la Premier e ripartirà dalla Championship. Queste le parole del manager, David Moyes: "Siamo tutti delusi e mi dispiace moltissimo per i tifosi. Ci prendiamo le nostre responsabilità dall'inizio alla fine. Non so quali parole puoi dire ai giocatori, ho detto loro che hanno combattuto per la maglia, per cui è difficile dire altro. Penso che ora il piano sarà di sedermi a parlare con il presidente e pensare come riportare subito la squadra in Premier. Questo è un grande club".