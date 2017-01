La notizia era nell'aria e negli ultimi giorni si è concretizzata. Suning ha grandi progetti per il calcio europeo e ha in programma di creare un vero e proprio network di club che possa portare vantaggi a tutti, ma soprattutto all'Inter. Per realizzare questo progetto ha messo nel mirino l'acquisizione di due club, uno in Belgio e uno in Portogallo, per ampliare il brand Suning nel mondo.



FATTA CON IL MOUSCRON - Secondo quanto riportato dalla stampa belga e da Hln.be, Suning è ai dettagli nella trattativa per l'acquisizione del Royal Excel Mouscron club belga attualmente ultimo in classifica e salvato lo scorso anno dal fallimento dal duo Zahavi-Ramadani. Una trattativa impostata sulla base di 9 milioni di euro, per l'acquisto di circa il 90% del pacchetto azionario del club belga.



I VANTAGGI PER L'INTER - Ma quale può essere il reale vantaggio che l'Inter può trarre dall'acquisizione di un club satellite in Belgio? Il vantaggio principale può risiedere principalmente nell'acquisizione di calciatori extracomunitari. Per ottenere la nazionalità belga, quindi comunitaria, servono infatti soltanto 3 anni di residenza contro i 5 di media degli altri paesi. Questo vale soprattutto per giocatori giovani prelevati dai mercati sudamericani che potranno approcciarsi ai campionati europei accorciando il periodo necessario a diventare comunitari. Il vantaggio secondario, invece, è legato al settore giovanile poichè tanti sono i ragazzi uscita dalla Primavera nerazzurra che hanno fatto fatica ad imporsi in un campionato formativo come quello di Serie B, ma in ambienti spesso poco favorevoli alla loro crescita. Disporre di un club satellite in un campionato comunque importante come quello belga permetterebbe a talenti pronti al salto nel calcio dei grandi di trovare spazio e costanza di impiego. I primi passi per rendere l'Inter sempre più internazionale sono stati mossi. Suning è pronto ad avviare il proprio network di squadre europee.