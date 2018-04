Oggi è toccato al Milan, ma la "processione" dei club in udienza dalla commissione Uefa per il Fair Play Finanziario era cominciata nella giornata di ieri con la delegazione dell'Inter. Il club nerazzurro si è recato a Nyon e, come riporta Il Corriere della Sera, è stato ascoltato per circa 3 ore, per analizzare il bilancio 2017 in funzione del settlement agreement del settembre 2014. In questo triennio, la società di Corso Vittorio Emanuele ha rispettato i parametri economici imposti dalla Uefa, non sforando il tetto delle perdite per 30 milioni di euro e non ha dunque subito altre sanzioni pecuniarie oltre ai 6 milioni versati nel 2015.



I dirigenti interisti sono stati chiamati anche a fornire chiarimenti sulla proprietà cinese di Suning e a illustrare il piano per aumentare i ricavi nel futuro prossimo, condizione essenziale per sviluppare un mercato più competitivo. Da parte della dirigenza nerazzurra traspare ottimismo circa il mantenimento delle promesse fatte nel precedente triennio e non sono attese dunque ulteriori punizioni. La risposta definitiva della Uefa arriverà non prima di metà maggio.