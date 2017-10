Rimane per ora congelata la posizione di Thohir, presidente depotenziato e in uscita nel 2018. Restano anche i debiti per l’Inter. Suning ha prestato al club (con un tasso del 7,7% poi calato al 6,5%) 298 milioni e finora ha incassato 13 milioni di interessi dalla società nerazzurra che deve rimborsare altri 200 milioni alle banche. Il fatturato è però salito a 318,2 milioni. Il gap con la Juve, a quota 441,5, "è dovuto soprattutto alla Champions e ai diritti tv", sottolinea Antonello. Tornare in Europa per l’Inter è vitale.