Futuro in bilico per Diego Costa al Chelsea. Secondo il Times, l'attaccante ha rifiutato un rinnovo del contratto offertogli dal club di Abramovic, pronto a garantirgli un ingaggio da 200mila sterline a settimane (circa un milione di euro al mese). Una cifra molto importante, ma il Daily Star aggiunge che lo Jiangsu Suning gli offre il triplo: 35 milioni di euro all'anno al giocatore e 90 milioni per convincere il Chelsea a lasciarlo andare subito in Cina. In ogni caso Abramovich e Conte non sembrano avere intenzione di farlo partire a stagione in corso.