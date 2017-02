Il nuovo difensore bosniaco del Palermo, Toni Sunjic ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Sono felice dell'esordio a Napoli. Vorrei giocare dall'inizio già domenica contro il Crotone, ma dipende dall'allenatore. Mi sento bene, non ho infortuni e mi sono allenato. Mi sono ambientato bene, sono in compagnia di altri compagni che provengono dei Balcani. Qui in Italia si dà più importanza alla fase difensiva, invece in Germania prevalentemente quella offensiva. Non parlo l'italiano, ma so già le parole che possono servirmi in campo e ho preso anche un insegnante. La situazione è difficile, ma abbiamo giocatori bravi e possiamo farcela. Mi ispiro a Sergio Ramos".