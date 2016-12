Va al Milan la Supercoppa Italiana 2016! Nella finale di Doha i rossoneri hanno la meglio sulla Juventus dopo 120 minuti equilibrati, con ribaltamenti di fronte da una parte all'altra. Decisivo l'errore nei rigori finali di Paulo Dybala, che si fa intercettare il tiro da Donnarumma. Primo trofeo della stagione che va quindi alla squadra di Montella, che vince per la settima volta della sua storia questo trofeo.



CHIELLINI & BONAVENTURA - Parte subito forte la Juventus, che nei primi minuti mette spesso in difficoltà la difesa rossonera e al 18' trova il gol del vantaggio con Chiellini, che si fa trovare pronto sul corner preciso di Pjanic. Col passare dei minuti però gli uomini di Allegri calano di intensità e, soprattutto dopo l'uscita di Alex Sandro (problema ai flessori) soffrono sul lato di sinistra e proprio da un cross di Suso arriva il gol del pareggio: Bonaventura è bravo ad anticipare Lichtsteiner e battere Buffon.



CHE SUSO! - L'esterno spagnolo è il grande protagonista anche della ripresa, letteralmente imprendibile per Evra e per tutta la retroguardia bianconera, che mette spesso in difficoltà con i suoi dribbling e cross. Da uno di questi arriva l'occasione più clamorosa della ripresa, oltre alla traversa colpita da Romagnoli: Bacca si trova a tu per tu con Buffon, ma di testa si fa ipnotizzare dal portierone bianconero. Ancora l'attaccante colombiano protagonista poco dopo, quando a due metri dalla porta non riesce a calciare dopo una respinta di Buffon. Nel finale annullato giustamente un gol a Evra, Dybala ha l'occasione di chiuderla a pochi minuti dal 120', ma spara alto. Si va ai rigori, la Joya calcia, Donnarumma para e Pasalic segna il rigore decisivo.