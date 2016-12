Va in scena a Doha, in Qatar, la sfida tra Juventus e Milan per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. Un solo precedente in questa competizione, bianconeri e rossoneri, il 3 agosto di 13 anni fa, e a vincere fu la Juventus dopo i calci di rigore. Anche stavolta sembrano esserci pochi dubbi sull’affermazione juventina, offerta a 1.63, più complicata l’impresa rossonera, a 5.90. Il pareggio vale 3.75.