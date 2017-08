Quattro finali sono per la “Super Coppa” delle rispettive nazioni, cioè la sfida tra il vincitore del campionato e della Coppa nazionale: Borussia Dtm–Bayern Monaco; Arsenal-Chelsea; Juventus–Lazio; Barcellona–Real Madrid. Il big match per la “Super Coppa Europea” si giocherà tra il Real Madrid e il Manchester Utd. Ad aprire i battenti sarà la finale della “Super Coppa di Germania” che si disputerà sabato 5 agosto tra il favorito Bayern, vincitore della Bundesliga, quotato a 1,92 per il successo sul Borussia che invece è a 3,65, il pareggio nei 90 minuti di gioco è a 3,75; il giorno dopo sarà la volta della finale di “FA Community Shield” con un derby tutto londinese tra l’Arsenal, il cui successo è a 3,15, e i campioni d’Inghilterra del Chelsea che partiranno favoriti a 2,05, la divisione della posta in palio è a 3,35; martedì 8 agosto si giocherà per la “Super Coppa Europea” tra il favorito Real Madrid, vincitore della “Champions League”, quotato a 1,95 e il Manchester Utd, vittorioso nell’”Europa League”, a 3,70, il pareggio è a 3,55; domenica 13 agosto la finale della “Super Coppa italiana” e in lavagna Better è favorita la Juventus, giunta quest’anno al sesto scudetto consecutivo, quotata a 1,85 sulla Lazio che è a 4,50, la divisione della posta in palio è a 3,55; nello stesso giorno si disputerà l’andata della finale per la “Super Coppa di Spagna” tra il Barcellona, vincitore della “Coppa del Re”, quotato a 1,83, avanti sul Real Madrid, vincitore della Liga, a 3,90 che è la stessa quota del pareggio.