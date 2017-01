La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Girone A: altro innesto per la Viterbese, che prende Doninelli (Siena). Il Piacenza ingaggia Masullo (Siena) e valuta Dossena (ex Chiasso). Starita (Fidelis Andria) nel mirino della Lucchese.



Girone B: la Feralpi tenta il colpo Surraco (Ternana), oltre a Criaco (Cosenza). Sanseverino (Pisa) verso Bassano. La Reggiana, se perde Manconi, vuole Corazza (Novara). Il Gubbio sta chiudendo Piccinni (Matera). L’Ancona è vicino a Carcione (Catanzaro) e potrebbe avere Di Dio dal Siracusa cedendo in cambio Barilaro e Malerba. Il Santarcangelo prende Defendi (Melfi) e tratta Monteleone (Padova).



Girone C: il Lecce ha definito il ritorno del portiere Perucchini dal Benevento (via Bologna) e oggi firma con Agostinone (Piacenza). Il Taranto stringe per Musacci (Messina) e Maimone (Lecce). Il Catanzaro ha chiesto Gladestony (Catania) e Ionut (Messina).