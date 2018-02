Crisi? No, per ora no, ma fra Julio Cesar e Susana Werner ci sarà, almeno per i prossimi 3 mesi, un oceano di distanza, l'Atlantico per la precisione. Sì perchè la bellissima ex fidanzata di Ronaldo (il Fenomeno) e ora moglie dell'ex portiere di Inter e Benfica ha scelto di non seguire il compagno nella sua nuova avventura in Brasile con la maglia del Flamengo.



La Werner ha commentato la vicenda con una storia pubblicata su Instagram, specificando che Julio è stato molto egoista nell'accettare l'offerta in Brasile: "Prima che si speculi su questa storia, voglio spiegare perché non accompagnerò Julio in Brasile e perché non assisterò alla partita di addio. Ho molte cose importanti qui, la più importante sono i figli, non li lascerei mai per vivere in Brasile. Non posso andarmene da qui, non c’entra niente la squadra. Julio voleva essere felice in Brasile, ma io devo pensare ai miei figli. Spero che capiate, sono triste. Julio è sempre stato una persona meravigliosa, ma gli uomini sono egoisti".