Chi ha detto che @suso30oficial è bravo solo di sinistro? Guardate che lancio stamattina a Milanello... #solosuMilanTV @MilanTV pic.twitter.com/vwrBQCmqIA — Milan TV (@MilanTV) 14 gennaio 2017

Un sinistro magico in campo, ma l'esterno mancino del, si è dimostrato un cecchino anche fuori dal campo. Lo spagnolo, infatti, si è reso protagonista di un divertente siparietto in diretta su Milan TV quando, a Milanello, si è preparato una palla di neve scagliandola addosso al giornalista in diretta e centrandolo in pieno.