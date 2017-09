E' tra i calciatori più importanti del Milan di Vincenzo Montella, che ha saputo valorizzarlo al massimo nel 4-3-3 della passata stagione, dando continuità al lavoro svolto negli ultimi 5 mesi del campionato precedente dall'allora tecnico del Genoa Gasperini. Parliamo di Suso, che anche nel nuovo 3-5-2 vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista per rimanere anche nel giro della nazionale spagnola. L'attaccante spagnolo ha parlato di questo e tanto altro nell'intervista concessa ad Andrea Scanzi per Il Fatto Quotidiano.



"Inzaghi mi ha visto poco. D’estate ho chiesto di giocare o di andare in prestito: per Mihajlovic, dopo la prima partita, sono scomparso. Così sono andato al Genoa. A Gasperini devo molto".



Si dice che Berlusconi ti abbia notato dopo un’amichevole sotto la pioggia contro la Reggiana e che abbia chiesto a Inzaghi perché diavolo non ti facesse giocare.

"Ah sì, ero al Milan da due mesi e Inzaghi mi schierò titolare. Feci due reti. In effetti giocai bene.



E Montella? Diventi inamovibile, anche se il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 ti piace poco.

(Sorride) "Sono abituato alla filosofia spagnola. Da noi siamo più elastici, invece qui o fai l’esterno o fai la seconda punta. Mi sento più libero come esterno destro, ma faccio quello che mi viene chiesto e credo di poter essere utile anche come seconda punta. Nessun problema".



A fine agosto è arrivata la prima convocazione con la Spagna.

"Quando entri nello spogliatoio e vedi tutti quei campioni, capisci che è già tanto essere lì. Per esempio: Busquets sembra bravo, ma non “così” bravo. Poi lo vedi da vicino e dici: “Accidenti, questo è fortissimo!”. Ecco: la Spagna è tutta così".



Una tua partita bruttissima?

Con la Lazio, in casa, un anno fa. Ero stanco morto e Montella mi ha tolto. Giustamente. Rientrato nello spogliatoio, ho pensato: “Oggi hai proprio giocato male!”.



Il rigore centrale a Buffon, nella finale di Supercoppa, era voluto o ti è andata parecchio bene?

(Ride) "Diciamo che ho dato per scontato che Buffon si sarebbe mosso. Ci ho sperato. A Empoli avevo detto “Lo tiro di qua”, poi avevo visto muoversi il portiere e allora ho detto “Lo tiro di qua”. E lui me l’ha parata".



Quasi come Nanni Moretti in Palombella rossa. Hai detto che non hai voglia di tornare in Spagna. Eppure lì ci sono Real Madrid e Barcellona. E Deulofeu, al Barça, ci è tornato.

"Be’, se ti chiamano Real e Barcellona fai molta fatica a dire di no (ride). Scherzo. Il Milan ha sempre detto di volermi tenere e io ho sempre detto di voler restare qui. Confermo".



Questo Milan dove può arrivare?

"In Champions League".



Juve e Napoli sono fuori categoria, dai.

"Il Napoli è la squadra più bella del campionato: una meraviglia".



Se sei a casa e guardi la tivù, e da una parte c’è la Juve (o chiunque altro di Serie A) e dall’altra il Napoli, tu cosa guardi?

"Io il Napoli".



Il Napoli ti voleva. Come la Roma e l’Inter.

"Vero, ma io sto benissimo al Milan e Montella è molto bravo. Ogni volta che mi arrivava una proposta, andavo dalla società e dicevo: “Mi vuole il Napoli”. E loro: “Tu resti qui”. E io: “Ottimo, è quello che desidero pure io”.



Magari, con Sarri, potresti subire la metamorfosi di Mertens.

"Da centrocampista a goleador? Certe cose non le prevedi mica. Accadono e basta. Si è infortunato Milik ed è successo".



Il tuo ricordo di calciatore non ancora famoso.

"A 14 anni chiesi alla professoressa di spostarmi un esame perché avevo una partita. Lei non me lo spostò e fui boccia- to. Due mesi dopo mi prese il Liverpool. Andai dalla professoressa e le dissi: “Ce l’ho fatta”. Provai un bel senso di rivincita".



Poi Suso chiude con una battuta: "C'è una cosa che di voi italiani capisco poco. La fissazione per il fantacalcio. Se mi fermate è per dirmi: "Ehi, ti ho comprato al fantacalcio, devi segnarmi!". Non vi importa se una squadra vinca o perda: vi importa che io segni. E non lo fate neanche per soldi. Siete un po' stranu, eh".