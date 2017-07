Resta, ma aspetta il rinnovo. Queste le parole di Suso, trequartista del Milan, a margine degli Sportitalia Awards: "Stiamo facendo una grande squadra, l'obiettivo è migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Con i giocatori bravi è più facile giocare e quindi è più facile vincere. Rinnovo? Non ho ancora rinnovato. Io sono molto felice al Milan, è la mia squadra. Rimango sicuramente in rossonero, a Milano io e la mia famiglia siamo felici. Ringrazio tutti i tifosi". Lo scenario è sempre lo stesso, lo spagnolo aveva raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2021 con ingaggio migliorato da 1 milione di euro a 2,5 milioni di euro, ma l'aveva trovato con Galliani. Il cambio di proprietà ha rallentato la trattativa, che Suso si augura possa arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.