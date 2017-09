Un rinnovo e una confessione. Il trequartista spagnolo Suso ha parlato a Milan Tv dopo aver firmato il prolungamento fino al 2022: "E' stato un giorno speciale per me e per tutta la mia famiglia, lo volevo tanto. Era ciò che ho sempre voluto. Il Milan, l'ho sempre detto prima di cominciare la stagione, che volevo restare. Ho avuto la possibilità di poter andare via, ma son voluto restare. L'ho detto anche alla società. Sono molto felice per tutto, è la scelta giusta. E' stato un anno molto bello l'anno scorso e quest'anno abbiamo iniziato bene a parte queste due partite. Rijeka? Dobbiamo vincere, in Europa tutte le partite sono difficili. A San Siro penso sia un pochino più facile con la nostra gente. Io sono felicissimo. Dobbiamo concentrarci su questa e poi domenica c'è la Roma. E' meglio avere partite difficili, perchè sappiamo come poter guardare avanti e cosa possiamo dare. Tante critiche? Magari erano troppi i complimenti e ora tutto è negativo. Abbiamo tanti giocatori nuovi ed è difficile formare subito la squadra. Poi siamo quasi tutti giovani, quindi è ancora più difficile. Dobbiamo lavorare di più se vogliamo migliorare".