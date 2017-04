Non è tutto oro quel che luccica: lo sa bene Wayne Shaw, portiere del Sutton United, divenuto celebre per aver mangiato in panchina in diretta tv una fetta di torta salata durante la sfida di FA Cup, poi persa dal suo piccolo club contro l'Arsenal, in una delle tante rivisitazioni inglesi del famoso "Davide contro Golia".



L'estremo difensore rimpiange quel momento, visto che in seguito è stato messo sotto inchiesta da parte della FA con l'accusa di aver partecipato attivamente al flusso di scommesse che pagavano 8-1 qualora Shaw avesse mangiato la torta durante il match: "Ho una famiglia di mantenere, un mutuo da pagare e ho perso tutto da un momento all'altro. E' difficle da accettare, ho solo mangiato una torta a bordo campo, non ho ucciso nessuno. Solo a parlare di quell'episodio mi sento male fisicamente. Mi sono rovinato la vita, non sono una persona cattiva e soprattutto non ho nulla da nascondere". Negli ultimi due mesi Shaw ha perso parecchi chili, il suo obiettivo è tornare a lavoare nel calcio nelle vesti di allenatore.