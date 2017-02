Wayne Shaw, ex portiere di riserva del Sutton United, finito sulle pagine dei giornali dopo quel panino mangiato in panchina nella sfida di FA Cup contro l'Arsenal, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a compiere quel gesto: "Mi avevano detto della quota di scommesse e non avevo mangiato niente tutto il giorno. Perdevamo 2-0, tutti i cambi erano già stati fatti e così ho pensato di poter dare un po' di materiale su cui scherzare". Il fatto che Shaw mangiasse un panino in panchina era quotato e per questo rischia la squalifica.