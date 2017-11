Per l’Italia di Gian Piero Ventura è arrivato il momento della verità e nella doppia sfida contro la Svezia la nazionale si gioca la partecipazione al prossimo Mondiale in Russia. Nonostante la grande fiducia che traspare dagli azzurri la gara in programma domani sera alle 20.45 alla Friends Arena di Solna rappresenta un ostacolo duro da superare, ma, secondo i bookie di Stanleybet, Buffon e compagni dovrebbero farcela: l’Italia, infatti, parte favorita a quota 2.35 contro il 3.30 per la Svezia, formazione che comunque è stata in grado di eliminare l’Olanda dalla corsa al Mondiale e che non va quindi sottovalutata. Il pareggio, invece, sulla lavagna di www.stanleybet.it è bancato a 3.10.