Clamoroso quanto successo in Svizzera, nel post partita della sfida di ieri sera tra Lugano e Sion: Christian Constantin, presidente del cub ospite, nonostante la vittoria per 2-1 ha affrontato a muso duro Rolf Fringer, opinionista del canale tv Teleclub aggredendolo con parole e...sberle. Quando l'ex ct della Svizzera dopo essere inciampato nel tentativo di scappare, Constantin ha rincarato la dose con un calcio nella schiena e uno nel sedere. Un episodio spregevole, commentato così dal diretto interessato: "Si è preso ciò che si è meritato, non vedo proprio per quale motivo dovrei scusarmi".