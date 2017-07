Icelandic midfielder Arnor Gudjohnsen - half-brother of Eidur - has joined the #Swans on a three-year deal.



https://t.co/6iehI3o315 pic.twitter.com/kbLHSqsmDV — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 7 luglio 2017

Arnor, fratello di Eidur, è il nuovo arrivo in casa, come comunicato dal sito ufficiale degli Swans. Per il giocatore, appena 16enne, una nuova avventura nella massima divisione inglese.