Il club gallese che milita in Premier League dello Swansea ha ingaggiato Dan Altman: un economista esperto di statistiche ed autore di Best Seller sull'argomento, per fare il mercato. Sky paragona il tutto al film "Moneyball”, dove Brad Pitt interpreta il ruolo del general manager degli Oakland Athletics (USA,Baseball) Billy Beane, che senza risorse da investire sul mercato e chiamato a risollevare le sorti della franchigia sviluppò l’uso dell’analisi statistica per acquistare a basso costo giocatori svalutati -che stando ai numeri però sono pronti al rilancio- e vendere bene i propri pezzi pregiati ma sopravvalutati (sempre secondo la statistica).