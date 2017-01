Paul Clement è appena arrivato sulla panchina dello Swansea, ma ha già compiuto una vera e propria rivoluzione. La vittoria sul campo del Liverpool ha dato coraggio ai gallesi che vogliono giocarsi le loro possibilità per la salvezza, per farlo si affidano anche al mercato. Come rivela il Mirror il nuovo obiettivo è Lisandro Ezequiel Lopez. Il difensore arriverebbe in prestito dal Benfica per rinforzare il peggior reparto difensivo della Premier League, ben 51 gol subiti.