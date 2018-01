Con l'acquisto di Wojciech Szczesny la Juve non aveva da subito archiviato la pratica del dopo Buffon. Per mesi i dirigenti bianconeri hanno continuato a sondare top player da potergli nel caso affiancargli dopo il ritiro del capitano: da Oblak a Courtois, passando per Kepa e ovviamente Donnarumma. Dopo l'infortunio al polpaccio di Buffon, però, il polacco ha saputo spazzare via i pochi punti interrogativi che ancora c'erano sul suo conto, dimostrando sul campo di meritarsi la maglia numero uno del futuro. Forse solo un clamoroso sviluppo dell'affaire Donnarumma potrebbe riaprire questo file. Così, nel frattempo, Marotta e Paratici lavorano per arrivare quanto prima al giocatore giusto per fargli da vice. Un secondo portiere autentico, non un titolare aggiunto considerando come Szczesny non dovrebbe avere bisogno dei continui pit stop che negli ultimi anni hanno permesso a Buffon di gestirsi al meglio: un profilo più simile a quello che fu Storari piuttosto che Neto o lo stesso Szczesny.



USATO SICURO - Si ragiona sull'usato sicuro, dunque. Meglio se a parametro zero. Ormai passati i treni che avrebbero potuto riportare Marchetti o Mirante all'ombra della Mole, si lavora invece su Consigli in scadenza di contratto dal Sassuolo: contatti già avviati tra il suo agente Andrea D'Amico e la dirigenza bianconera, se ne parla e se ne riparlerà anche nelle prossime settimane. Occhi puntati anche su Pau Gomes dell'Espanyol, altra scommessa a costo zero quindi a basso rischio. Nessun contatto diretto ma antenne dritte anche a proposito di un altro svincolato di lusso, che risponde alla pazza idea Pepe Reina: più di un pensiero a riguardo è stato fatto, per ora la Juve osserva l'evolversi della situazione tra Napoli, Milan e resto d'Europa, ipotesi clamorosa ma fino a un certo punto. Più difficile una pronta promozione di Emil Audero, destinato a continuare a crescere altrove e finito a sua volta sul tavolo della maxi-trattativa imbastita col Cagliari.



@NicolaBalice



