Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e attuale opinionista per Mediaset, ha parlato a Milan TV sulla gara di venerdì tra bianconeri e rossoneri ha dichiarato: “A Torino tutte le squadre trovano un ambiente caldo. La Juventus è una squadra forte, esperta e ha grande qualità. Nelle altre sfide di questa stagione, i rossoneri hanno però già fatto vedere di poter mettere in difficoltà i bianconeri. Il Milan dovrà giocare con intensità e qualità. Sta attraversando un periodo positivo, anche dal punto di vista mentale, e quindi questo è il momento migliore per affrontare la Juventus. Sarà una gara interessante e bella. Il Milan ha entusiasmo, ma dovrà stare attento perché la squadra di Allegri ha diversi giocatori che possono colpirla. Servirà una partita perfetta, perché se sbagli, soprattutto sul proprio campo dove ha numeri incredibili, la Juventus ti punisce”.