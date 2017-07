Alessio Tacchinardi ha parlato del trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan ai microfoni di Radio Crc: "Con l'acquisto di Bonucci ora il Milan è una squadra da prendere con le molle, ci sono due corazzate come la Juve e il Napoli che restano favorite, però i rossoneri restano la squadra più ambiziosa. Se me lo aspettavo? Questo è il calcio, l’avete vissuto voi con Higuain lo scorso anno, per me è stata una sorpresa, ma io penso che vinca la Juventus, è una società che non tiene giocatori scontenti, se c'erano problemi con l’allenatore e con lo spogliatoio allora hanno fatto bene, Leo è un grandissimo giocatore ma non fa vincere gli Scudetti, certo per il discorso delle bandiere è un grosso dispiacere".