Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, dice la sua su Claudio Marchisio a Premium Sport: "La Juventus deve concedere spazio a Marchisio, perchè l'anno scorso ha avuto delle difficoltà fisiche nell'entrare in forma e ci stava, ma ha già fatto un buon precampionato. Nella Champions devi essere un giocatore totale, non solo tattico, ma andare a difendere, ad attaccare la porta. Marchisio prima dell'infortunio era uno dei migliori a livello europeo in questo. Quindi la Juve secondo me non deve privarsene, ma deve dargli più fiducia, perchè l'esclusione dalla Supercoppa Italiana per lui è stata una bastonata. Ha una concorrenza altissima, ma Marchisio è pronto per prendere per mano il centrocampo della Juve".