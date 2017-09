Stefano Tacconi ha commentato l'andamento di queste prime giornate di Serie A con un focus su Juventus e Milan: “Higuain? Resusciterà. Il triplete? Difficile, dovrà mollare qualche obiettivo. Szczesny? Si Mi piace come stanno andando le cose. Buffon sa che prima o poi dovrà lasciare la porta bianconera. Giocare con la Juventus è più facile rispetto a farlo con la Roma: quando scendi in campo con la maglia giallorossa ti arrivano tiri da tutte le parte. Bonucci? Ha fatto la sua scelta, che per me è sbagliata. Non puoi spendere così tanto e comprare a vanvera e ora il Milan farà fatica a trovare l'assetto giusto.”