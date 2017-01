Intervistato in esclusiva da Juvenews, l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi, alla domanda su cosa pensasse delle sirene spagnole provenienti da Madrid per Paulo Dybala, ha risposto così:"Finché c’è una società del genere i giocatori contano poco, se alla Juventus non stai bene ci vogliono due minuti a mandarti via a calci nel culo. Ci sono delle regole alla Juventus che forse altre squadre non hanno”.