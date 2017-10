Se in campo la partita contro il Verona per il Torino è finita male, sugli spalti l'epilogo è stato anche peggiore. Dopo il fischio finale in tribuna c'è stato qualche tafferuglio che ha coinvolto un piccolo gruppetto di tifosi. Per calmare gli animi è stato necessario l'intervento della polizia che ha anche fermato due delle persone coinvolte.



Da capire i motivi che hanno fatto salire la tensione sulle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino, certo è che per la tifoseria granata sono stati due giorni da cancellare: ieri, al termine della partita della Primavera, gli attimi di tensione al Filadelfia con un gruppo di ultras che ha costretto l'arbitro ad abbandonare lo stadio su un auto della polizia per motivi di sicurezza, oggi un altro triste episodio al termine della partita con il Verona.