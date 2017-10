"La Juventus vuole Harry Onyekuru". L'annuncio in Inghilterra è convinto, i tabloid sono sicuri dei bianconeri sulle tracce di questo esterno offensivo classe '97 nigeriano di proprietà dell'Everton, ma attualmente in prestito all'Anderlecht. Una furia sulla fascia, velocità allo stato puro e ottima capacità di finalizzare, ancora da sgrezzare dal punto di vista tecnico: Onyekuru promette benissimo, l'interesse della Juventus però non è per l'immediato, anzi.



DISCORSO RINVIATO - Marotta e Paratici infatti hanno seguito a lungo questo prospetto negli ultimi anni, ritenendolo un giocatore di qualità e potenziale per il futuro. Ma ad oggi non è un obiettivo della Juventus, perché non ancora pronto e comunque blindato da una valutazione economica molto elevata. Insomma, non un affare da chiudere in tempi brevi né su cui c'è alcun tipo di trattativa in corso. Onyekuru è solo all'inizio, lo aspetta l'Everton. E la Juve non va oltre la stima per un talento...