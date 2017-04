Di, meglio noto come(in portoghese,),quando ilera appena approdato in Europa, precisamente in Portogallo, neldalcon un bagaglio pieno di belle speranze e doti techiche innate. Cresciuto nel vivaio dele poi passato al Tricolor, venne acquistato dalle Aguias per, un prezzo che a molti sembrò frutto di una vera occasione.- Scovato da un talent scout nel campionato Baiano, nasce come, lanciato da Dunga nell'Olimpica brasiliana, esordisce alla grande nel Benfica,Eppure Josèai tempi alaveva subito messo gli occhi su di lui, notandone il talento ed essendo pronto a fare follie per portarlo a Londra. Non se ne fece niente, e la scelta dei dirigenti delle Aguias di cederlo,su tutti, che provarono ad accaparrarselo. Arroganza, uno strano concetto per un ragazzo cresciuto in poverta in una Favela di Feira de Santana, nello stato di Bahia,- Il, nel campionato turco, decide di puntare su di lui e brucia la concorrenza,che avendone comunque fiutato il talento decidono di non privarsene a titolo definitivo: il resto è storia recente, concon gli utimi due gol realizzati in Europa League contro il Lione che lo hanno portato ad essere elettononostante l'eliminazione dei turchi, e hanno risvegliato tutti gli addetti ai lavori dei massimi campionati europei, vedendolo agire sulla trequarti e dispensare lampi di classe e ricordare, calciatore a cui in molti lo hanno paragonato., con il gol decisivo realizzato contro la squadra ancora detentrice del suo cartellino, quella che gli aveva detto che "si era montato la testa":secondo il quotidiano turco Fanatik, ilpuò cedere lo spagnolo Juan Mata al Besiktas e prendere incambio il 23enne brasiliano.@AleDigio89