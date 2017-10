Tanti auguri, Zlatan! Forza fisica e fantasia, uno degli attaccanti più completi del calcio moderno. Ai tanti colpi di classe - giocate, lanci e gol dalla distanza - nella sua carriera Ibrahimovic ha sempre accompagnato risse e liti in campo e non. "Durante una torunée negli Stati Uniti - ha rivelato il suo ex compagno ai tempi del PSG, Rabiot - mi arrabbiai con Zlatan e, sbagliando, lo insultai. Un'altra volta, in allenamento, venimmo alle mani; quel giorno Ibrahimovic mi aveva un po' preso di mira". Disccussioni sia con i compagni - oltre a Rabiot, Zebina, ai tempi della Juventus, e Onyewu al Milan - che con gli avversari - Mihajlovic e Materazzi, ma anche Aronica e Stam. Senza dimenticare la rissa sfiorata con Allegri, svelata da Zambrotta nel suo libro: "Con l'Arsenal, dopo aver perso 3-0, Allegri ci fece comunque i complimenti, non è stata una grande mossa. Ibrahimovic si arrabbiò e quasi vennero alle mani nello spogliatoio". Riviviamo insieme le dieci liti memorabili della carriera di Ibrahimovic.