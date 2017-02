Nel giorno del suo 75esimo compleanno, torna a parlare Dino Zoff. Il portiere campione del mondo con l'Italia nel 1982 è stato intervistato da Premium Sport: "Sono tanti i ricordi a cui sono legato: i Mondiali, gli Europei, la coppa Uefa del '76 con la Juventus sono sicuramente i più pesanti. Chi può essere lo Zoff dei prossimi 30 anni? Direi che Donnarumma, ormai, sia chiaro possa fare bene: il suo futuro sembra radioso, ma dipenderà da lui. Meret? Ne parlano bene: anche lui ha tutte le qualità per primeggiare, anche se in questo momento Donnarumma è un po’ più avanti. Triplete possibile per la Juventus? Allegri ha ragione nel voler procedere per gradi: bisogna vincere un titolo alla volta, solo così poi si arriva al triplete".



"I bianconeri stanno facendo cose straordinarie: dopo cinque campionati hanno buone possibilità di vincere il sesto, ma la visione è sempre più alta. Sono tanti gli allenatori che apprezzo, specialmente in Italia, ma l’importante è che poi si vinca: molte volte si prende la bellezza del calcio come estetica più che sostanza. Se questo atteggiamento è sinonimo di calcio bello da vedere, ma che non porta risultati non va bene: quest’anno grandi cose le stanno facendo Allegri e Gasperini dell’Atalanta. Un pronostico sul derby romano di coppa Italia? La Roma è favorita, ma i derby sono da giocare indipendentemente dalla classifica: sono partite particolari, dove assumono importanza anche dettagli che in altre partite contano meno. Il progetto di Ventura sui giovani? L’allenatore deve avere una visione generale: i giovani vengono fuori in campionato e sarà il campionato a dire chi potrà essere da Nazionale, è semplice. Chi dei cannonieri di oggi mi farebbe più paura? Nel mio periodo i cannonieri finivano il campionato a 17-18 gol, cifra che al giorno d’oggi raggiungono a metà stagione: direi che tutti fanno paura, ma oggi fanno più paura anche le difese…".