Partiamo da un presupposto inoppugnabile: che due società tra le più blasonate e storicamente importanti del nostro calcio, checché ne vogliano ammettere o meno i rispettivi tifosi, abbiano deciso di spendere certe cifre su due ragazzi che hanno dimostrato di essere due potenziali Campioni del futuro del Calcio Italiano, è decisamente una splendida notizia.Giusto così, è un'ottima notizia. Non si può passare da un estremo all'altro, ovvero dal criticare i dirigenti del nostro calcio perché non hanno il coraggio di investire sui giovani e poi storcere il naso perché si spendono cifre eccessive per gli stessi giovani. Che poi dipende sempre dalle circostanze: in questo momento si vedono gli effetti dello strapotere economico dei cinesi. Se la Juve spende tanto per Caldara è anche perché l'Inter ha speso tantissimo per Gagliardini. Ma in ogni caso, sembrano due ottimi acquisti e anche due grandi notizie per il calcio italiano.