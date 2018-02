C'è una nuova modella che sta incantando il mondo intero. E' russa, ha 24 anni, e nell'immaginario collettivo sta prendendo il posto della connazionale e altrettanto bellissima Irina Shayk. Si chiama Tanya Mityushina è bionda con un fisico da urlo, ed è diventata una delle modelle copertine di Sport Illustrated nel 2016, lavorando poi per i noti brand di intimo Victoria's Secret e Intimissimi.



Adora l'Italia e la cucina italiana come dimostra il video postato nelle sue Instagram stories è spesso in visita nel nostro paese anche se continua a litigare con l'italiano. Cosa c'entra col calcio? In una recente intervista ha dichiarato: "CR7 è il ragazzo perfetto. Mi piacerebbe avere un appuntamento con lui anche se ha già una fidanzata...". Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.