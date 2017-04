Qualche giorno fa la Figc ha comunicato che Massimo Ferrero è decaduto da presidente della Sampdoria dopo il fallimento della Livingston, la compagnia aerea che gestiva. Il numero uno blucerchiato è stato il destinatario del Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. Ecco qualche anticipazione delle sue parole: "Io sono e sarò sempre il presidente della Sampdoria, l’iperpresidente. Qui non è fallito nessuno, questo è un provvedimento di un patteggiamento di una compagnia aerea. Non c’è stato nessun crack, è stata messa in amministrazione controllata". Per concludere, una rima: "Bella Belen, bella come sei al giardin ti porterei e un sacco de baci te darei".