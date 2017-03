Dopo quello consegnato la scorsa settimana a Luciano Spalletti, quest'oggi l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha portato il Tapiro d'oro all'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Ecco qualche anticipazione di quello che andrà in onda questa sera: "Ci rimango male. Dì a Ficarra e Picone che non è una radiazione definitiva, ma è uno step per arrivare alla Commissione Europea. La Juve vince ancora? Sì, perché sono bravi e sono i più organizzati di tutti. Io non facevo niente, trovavo solo i giocatori buoni. Paparesta chiuso nello spogliatoio? Il tribunale di Reggio Calabria ha sentenziato che l’arbitro non è stato chiuso nello spogliatoio e che il fatto non esiste". E poi, scherzando: "Non avevo le chiavi, le aveva il presidente, altrimenti lo avrei fatto!".