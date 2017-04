Marco Tardelli, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato della sfida dei nerazzurri contro il Napoli di domani: "Il prossimo turno potrà essere quello decisivo perché poi è vero che mancheranno ancora quattro partite e ci sarebbero ancora margini per recuperare ma questa è una di quelle giornate di campionato che potranno dire tantissimo per la Champions diretta. Chi rischia di più? La Roma contro la Lazio". Sulla squadra di Stefano Pioli: "L’Inter ha grandi individualità ma devono mettersi al servizio della squadra e la squadra deve mettersi al servizio delle grandi individualità". Chi deciderà la partita domani? "Per me l’uomo chiave può essere un altro: Hamsik. È un giocatore che mi piace tantissimo, questa è stata la sua migliore stagione e poi ha una grande esperienza internazionale che può essere decisiva in partite come queste".