Al termine della partita contro il Crotone, il direttore sportivo della Lazio Ighli Tare ha parlato così del mercato biancoceleste: "Non commento le parole di Inzaghi e nomi non ne faccio, ci saranno ancora tre lunghe settimane davanti e faremo movimenti in entrata solo qualora dovessero essercene in uscita". Sull'interesse del Milan per Keita: "Per Keita non c’è nulla di concreto, è e rimane un giocatore della Lazio a tutti gli effetti. Il fatto che piaccia a tante fa parte del gioco".