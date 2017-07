Da bambini si perdevano giornate, e nottate, per costruire al meglio. Ore passate alla ricerca dei migliori giovani e dei più forti calciatori.: ovunque si facevano investimenti per formare a volte delle vere e proprie corazzate, altre volte, invece, dei team con i giocatori del proprio cuore. Acquisto e via, subito in campo:Solo l'ok virtuale e poi via, subito con la divisa indosso a calpestare l'erba del prato per difendere i nuovi colori ed estasiare tutti i tifosi.- Nel 2017, le società, quelle vere, sono intervenute lì dove i videogame mancavano:. In una realtà fatta di fideiussioni, visite mediche, contratti da firmare e, soprattutto, milioni veri, i club hanno alleggerito, nell'era social, proprio l'annuncio ufficiale. Così ha fatto la, con: gol all'Olimpico ed esultanza in cui svela il suo nuovo numero di maglia, il 7; così ha fatto anche ilcon. Il portiere romeno, prelevato dallaper 2,5 milioni di euro, è stato ufficializzato su: sono stati inseriti squadra di provenienza, ruolo e nazionalità. Ed eccolo, l'ex viola, con il suo 77 di potenza generale, pronto, ora, a presentarsi agli ordini di mister Claudio