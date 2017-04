Buon sangue non mente. Segnatevi questo nome: Jair Tavares è cugino di Renato Sanches, il centrocampista che al Bayern Monaco hanno strapagato pur di assicurarsi il suo talento prima di tutti, Man United in testa. E proprio al Benfica proviene quest'altro giovane prospetto, ruolo diverso (ala offensiva classe 2001) eppure ritenuto uno dei migliori in circolazione per potenzialità. "Una forza della natura, un possibile affare alla Paul Pogba", ha scritto O Jogo di lui.



TRA JUVE E INTER - Affare alla Pogba perché il suo contratto giovanile andrà a scadenza con il Benfica e non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo. L'incontro è andato male, il suo entourage è freddo, aspetta un rilancio dal club lusitano che ad ora non c'è stato. Ecco perché la Juventus ha preso informazioni da tempo, dopo aver seguito a lungo questo ragazzo così promettente; in più, ha già contattato l'entourage del ragazzo. Non è l'unica: si è messa in fila anche l'Inter con le garanzie dei propri scout su Tavares, il Manchester City lo tiene d'occhio, una corsa lunga ma che può portare un giovane molto interessante in Serie A a costi decisamente contenuti. E se fosse rinnovo? Bisognerebbe trattare col Benfica, discorso decisamente più complesso. Adesso è una corsa aperta al talento del momento, il cugino d'arte che accende i radar di mezza Europa.